Суд у США заблокував заборону Трампа на скачування TikTok

Окружний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на звантаження китайського додатку TikTok. Суд прийняв рішення за чотири години до набуття чинності заборони.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише WSJ, рішення суду дає TikTok більше часу, щоб отримати схвалення влади США та Китаю на незавершену операцію з продажу сервісу з Oracle і Walmart.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американського сегменту TikTok компаніями Oracle і Walmart.

Раніше Трамп заявив, що рішення з угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.

Причиною заборони називають спроби забезпечити національну безпеку і захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії.