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Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle

США, Воскресенье 20 сентября 2020 04:12
Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle
Фото: TikTok (canva.com)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart. Это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп “дал благословение” на сделку между Oracle, Walmart и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Он отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложении продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что Oracle будет нести ответственность за ключевые технологии и безопасность для защиты всех данных пользователей в США. Для утверждения сделки требуется заключение сделки с Oracle и Walmart, а также предоставление необходимой документации и условий, которые должны быть одобрены Комитетом по иностранным инвестициям в США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Трамп 18 сентября подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет вступит в силу с 20 сентября.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и "защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии".

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

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