Суд США наказав відновити фінансування програм іноземної допомоги

Федеральний суддя США наказав адміністрації президента Дональда Трампа відновити фінансування сотень іноземних підрядників, які були спустошені через 90-денне призупинення всіх іноземних програм допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами судді Аміра Алі з округу Колумбія, адміністрація Трампа не пояснила надзвичайну й масштабну шкоду, яку спричинило повне припинення іноземної допомоги.

Також суддя заборонив помічникам президента в Державному департаменті та бюджетних питаннях, зокрема й державному секретарю Марко Рубіо та директору з питань управління та бюджету Расселлу Воуту, виконувати розпорядження щодо скасування контрактів або припинення роботи, які набули чинності після інавгурації республіканця.

Зокрема суддя дійшов висновку, що нова адміністрація президента США діяла "свавільно і примхливо", проігнорувавши наслідки для постраждалих компаній.

Адвокати, своєю чергою, зауважують, що замороження фінансування також шкодить й американським компаніям, які працюють із закордонними партнерами.

Алі відзначив, що шкода внаслідок замороження допомоги, а також те, що рішення уряду могло порушити закони, є достатньою підставою для того, щоб скасувати обмеження.

Призупинення фінансової допомоги США

Трамп й низка членів Республіканської партії тривалий час критикували діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в часи колишній адміністрацій Штатів. Вони стверджували, що дана структура лише нібито марно витрачає американські кошти.

Після інавгурації адміністрація Трампа зробила низку кроків, спрямованих на ліквідацію USAID. Вже 21 січня було призупинено на 90 днів усіх програми зовнішньої допомоги США. Пізніше Трамп призначив державного секретаря США Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.