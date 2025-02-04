Реорганізація USAID: Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора агентства
Президент Дональд Трамп призначив держсекретаря США Марко Рубіо виконувачем обов'язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це є кроком до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.
"USAID уже давно відійшов від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і наразі цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться в повідомленні.
Рубіо також повідомив Конгрес про те, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.
Оцінюючи діяльність USAID, Держдеп обіцяє захищати інтереси американського народу і гарантує, що податкові кошти не будуть витрачені даремно.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги з метою їхньої перевірки на відповідність його зовнішній політиці. Філія USAID в Україні також призупинила ведення проектів та їхнє фінансування.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що США, ймовірно, не зупинятимуть фінансування гуманітарних проєктів в Україні назавжди. Його можуть відновити після аудиту.
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