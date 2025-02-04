Реорганізація USAID: Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора агентства

Президент Дональд Трамп призначив держсекретаря США Марко Рубіо виконувачем обов'язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це є кроком до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.

"USAID уже давно відійшов від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і наразі цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться в повідомленні.

Рубіо також повідомив Конгрес про те, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.

Оцінюючи діяльність USAID, Держдеп обіцяє захищати інтереси американського народу і гарантує, що податкові кошти не будуть витрачені даремно.