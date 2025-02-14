Суд США приказал возобновить финансирование программ иностранной помощи

Федеральный судья США приказал администрации президента Дональда Трампа возобновить финансирование сотен иностранных подрядчиков, которые были опустошены из-за 90-дневной приостановки всех иностранных программ помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам судьи Амира Али из округа Колумбия, администрация Трампа не объяснила чрезвычайный и масштабный ущерб, который повлекло полное прекращение иностранной помощи.

Также судья запретил помощникам президента в Государственном департаменте и бюджетных вопросах, в том числе государственному секретарю Марко Рубио и директору по вопросам управления и бюджета Расселлу Воуту, выполнять распоряжения об отмене контрактов или прекращении работы, которые вступили в силу после инаугурации республиканца.

В частности судья пришел к выводу, что новая администрация президента США действовала "своевольно и капризно", проигнорировав последствия для пострадавших компаний.

Адвокаты, в свою очередь, отмечают, что замораживание финансирования также вредит и американским компаниям, которые работают с зарубежными партнерами.

Али отметил, что вред в результате замораживания помощи, а также то, что решение правительства могло нарушить законы, является достаточным основанием для того, чтобы отменить ограничения.

Приостановление финансовой помощи США

Трамп и ряд членов Республиканской партии долгое время критиковали деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) во времена бывшей администраций Штатов. Они утверждали, что данная структура лишь якобы напрасно тратит американские средства.

После инаугурации администрация Трампа предприняла ряд шагов, направленных на ликвидацию USAID. Уже 21 января были приостановлены на 90 дней все программы внешней помощи США. Позже Трамп назначил государственного секретаря США Марко Рубио и.о. администратора USAID.