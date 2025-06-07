Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: що відомо

Федеральний апеляційний суд постановив, що президент США Дональд Трамп може не допускати журналістів до Овального кабінету, на борт літака Air Force One та інших "обмежених приміщень" на підставі їхніх редакційних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У п'ятницю Апеляційний суд своєю постановою, ухваленою двома голосами проти одного, скасував постанову судді нижчої інстанції. Йдеться про рішення, яке раніше відновило можливість агентства Associated Press брати участь у роботі ротаційного пулу репортерів, які висвітлюють щоденні пересування президента. Однак рішення апеляції забезпечило адміністрації Трампа перемогу в боротьбі з виданням за доступ.

Рішення Апеляційного суду по округу Колумбія

У висновку більшості суддя Неомі РАО написала, що рішення суду нижчої інстанції "зазіхає на незалежність президента і контроль над його особистими робочими просторами".

"Упродовж усієї історії нашої країни президенти проводили найважливіші зустрічі та ухвалювали історичні рішення в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Іноді вони запрошували пресу поспостерігати. Але ці обмежені президентські простори не є форумами Першої поправки, і президент зберігає за собою право вирішувати, хто має до них доступ", - написала Рао, до чого приєднався суддя Грег Катсас.

Водночас, колегія залишила чинною частину початкового розпорядження. У ньому вимагалося для AP, як і раніше, мати доступ до Східної кімнати в Білому домі, яка зазвичай була відкрита для ширшого кола репортерів.

Зазначається, що Рао і Катсас були висунуті Трампом у його перший термін. Третя суддя - Ніна Піллард, призначена за колишнього президента США Барака Обами, висловила незгоду з рішенням.