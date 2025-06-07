Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: что известно
Федеральный апелляционный суд постановил, что президент США Дональд Трамп может не допускать журналистов в Овальный кабинет, на борт самолета Air Force One и другие "ограниченные помещения" на основании их редакционных решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В пятницу Апелляционный суд своим постановлением, принятым двумя голосами против одного, отменил постановление судьи низшей инстанции. Речь идет о решении, которое ранее восстановило возможность агентства Associated Press участвовать в работе ротационного пула репортеров, которые освещают ежедневные передвижения президента. Однако решение апелляции обеспечило администрации Трампа победу в борьбе с изданием за доступ.
Решение Апелляционного суда по округу Колумбия
В заключении большинства судья Неоми РАО написала, что решение суда низшей инстанции "посягает на независимость президента и контроль над его личными рабочими пространствами".
"На протяжении всей истории нашей страны президенты проводили важнейшие встречи и принимали исторические решения в Овальном кабинете и на борту Air Force One. Иногда они приглашали прессу понаблюдать. Но эти ограниченные президентские пространства не являются форумами Первой поправки, и президент сохраняет за собой право решать, кто имеет к ним доступ", - написала Рао, к чему присоединился судья Грег Катсас.
В то же время, коллегия оставила в силе часть первоначального распоряжения. В нем требовалось для AP по-прежнему иметь доступ в Восточную комнату в Белом доме, которая обычно была открыта для более широкого круга репортеров.
Отмечается, что Рао и Катсас были выдвинуты Трампом в его первый срок. Третья судья - Нина Пиллард, назначенная при бывшем президенте США Бараке Обаме, выразила несогласие с решением.
Что предшествовало
В феврале Associated Press подало в суд на администрацию Трампа, когда пресс-служба Белого дома начала ограничивать доступ репортеров и фотографов AP. Это произошло после того, как издание отказалось обновить свое руководство по стилю, чтобы переименовать "Мексиканский залив" в Американский, в соответствии с указом Трампа.
Приказ федерального судьи Вашингтона, который обязал Белый дом восстановить доступ AP, вступил в силу 14 апреля.
Bloomberg отмечает, что после вышеперечисленных событий, AP может обратиться к полному составу судей округа Колумбия с просьбой пересмотреть решение коллегии, либо же обратиться в Верховный суд США с просьбой немедленно вмешаться в дело.
Агентство добавило, что исторически AP входило в небольшой круг СМИ, которые освещают повседневную деятельность президента, а также мероприятия, открытые для более крупных групп аккредитованных СМИ.
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