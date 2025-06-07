Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: что известно

Федеральный апелляционный суд постановил, что президент США Дональд Трамп может не допускать журналистов в Овальный кабинет, на борт самолета Air Force One и другие "ограниченные помещения" на основании их редакционных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В пятницу Апелляционный суд своим постановлением, принятым двумя голосами против одного, отменил постановление судьи низшей инстанции. Речь идет о решении, которое ранее восстановило возможность агентства Associated Press участвовать в работе ротационного пула репортеров, которые освещают ежедневные передвижения президента. Однако решение апелляции обеспечило администрации Трампа победу в борьбе с изданием за доступ.

Решение Апелляционного суда по округу Колумбия

В заключении большинства судья Неоми РАО написала, что решение суда низшей инстанции "посягает на независимость президента и контроль над его личными рабочими пространствами".

"На протяжении всей истории нашей страны президенты проводили важнейшие встречи и принимали исторические решения в Овальном кабинете и на борту Air Force One. Иногда они приглашали прессу понаблюдать. Но эти ограниченные президентские пространства не являются форумами Первой поправки, и президент сохраняет за собой право решать, кто имеет к ним доступ", - написала Рао, к чему присоединился судья Грег Катсас.

В то же время, коллегия оставила в силе часть первоначального распоряжения. В нем требовалось для AP по-прежнему иметь доступ в Восточную комнату в Белом доме, которая обычно была открыта для более широкого круга репортеров.

Отмечается, что Рао и Катсас были выдвинуты Трампом в его первый срок. Третья судья - Нина Пиллард, назначенная при бывшем президенте США Бараке Обаме, выразила несогласие с решением.