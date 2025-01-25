У США перейменували затоку і гору для вшанування американської величі
Міністерство внутрішніх справ США оголосило про відновлення назв, які вшановують спадщину американської величі. Зміни торкнулися Мексиканської затоки і найвищої вершини Північної Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ США.
У відомстві зазначили, що згідно з указом президента Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно матиме назву "Американська затока", а найвища вершина Північної Америки знову носитиме ім'я "гора Мак-Кінлі".
Зазначається, що "ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців будуть вшановувати спадщину своїх героїв та історичні надбання".
Рада США з географічних назв, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, оперативно працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв, щоб відобразити ці зміни, які негайно набудуть чинності для використання на федеральному рівні.
Американська затока
Відома раніше як "Мексиканська затока", є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни. Простягаючись на понад 1700 миль узбережжя США й охоплюючи майже 160 мільйонів акрів, затока є важливою артерією для американської торгівлі, видобутку енергії та морської індустрії.
У МВС США зазначили, що від багатого рибного промислу, який є рушієм місцевої економіки, до величезних запасів нафти і природного газу, що сприяють інноваціям і процвітанню, Американська затока незмінно є наріжним каменем зростання нації.
Її порти є одними з найбільших і найпотужніших у світі, з'єднуючи американські товари зі світовими ринками.
"Визнаючи постійний внесок затоки в економічну міць і життєздатність Сполучених Штатів, указ президента Трампа підтверджує її центральне значення для нації, офіційно перейменовуючи її на "Американську затоку"", - зазначаються у відомстві.
Гора Мак-Кінлі
Розташована на півострові Аляска та є найвищою вершиною Північної Америки і вшановує 25-го президента Сполучених Штатів Вільяма Мак-Кінлі.
У МВС нагадали, що Мак-Кінлі на посаді президента героїчно привів країну до перемоги в іспано-американській війні, започаткувавши епоху швидкого економічного зростання і територіальних надбань для країни. Трагічно вбитий під час виконання своїх обов'язків, президент Мак-Кінлі, його лідерство та жертовність залишаються свідченням американської стійкості та успіху.
У 1917 році країна офіційно вшанувала президента Мак-Кінлі, присвоївши його ім'я найвищій вершині Північної Америки.
"Однак майже через століття, у 2015 році, адміністрація президента Обами вилучила ім'я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, що стало наругою над життям президента Мак-Кінлі, його досягненнями і його жертвою. Рішення про повернення вершині її історичної назви, є значущим визнанням безсмертної спадщини президента Мак-Кінлі", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві внутрішніх справ також зазначили, що залишаються відданими дотриманню всіх аспектів указу президента Трампа, "гарантуючи, що назви, які ми використовуємо, відображають цінності, жертви та досягнення, які визначають нашу націю".
Географічні претензії Трампа
Дональд Трамп незадовго до інавгурації на посаду президента заявив про наміри зробити Гренландію територією США. Острів століттями перебував під протекторатом Данії, а у другій половині минулого століття здобув статусу напівсуверенної території у складі Данського короліства.
Союзники Трампа вже подали до Палати представників законопроєкт про "купівлю Гренландії".
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що острівна автономія сама має вирішити питання своєї незалежності.
Однак Копенгаген готовий обговорювати інші варіанти Вашингтона.
Крім того, Трамп заявив про намір зробити Канаду 51-м штатом США.
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