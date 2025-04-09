Суддя наказав адміністрації Трампа відновити допуск журналістів AP до Білого дому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як пише ЗМІ, окружний суддя США Тревор Макфадден, призначений Трампом, наказав адміністрації "поставити AP в рівні умови з іншими виданнями, що перебувають у схожому становищі, незважаючи на використання небажаної термінології".

Йдеться про те, що AP у своїх публікаціях відмовилося згадувати Мексиканську затоку "Американською" після того, як президент США Дональд Трамп перейменував її в січні. У зв'язку з цим для видання виключили можливість висвітлювати заходи Білого дому. Агентство зі свого боку подало в лютому позов.

За словами представника Associated Press Лорен Істон, агентство новин "задоволене рішенням суду".

"Сьогоднішнє рішення підтверджує фундаментальне право преси та громадськості вільно висловлюватися без урядових репресій. Ця свобода гарантована всім американцям Конституцією США", йдеться в заяві.

У своїй постанові суддя відхилив аргумент адміністрації про те, що запит AP на надання доступу ЗМІ до таких заходів є "вимогою надання особливого статусу".

"Це не те, чого про AP, і це не те, що постановив суд: все, чого хоче AP, і все, що вони отримує - це рівні умови", - написав Макфадден.

Суддя також пояснив, що означає його рішення. Зокрема, згідно з Першою поправкою Конституції США, якщо уряд відчиняє двері для деяких журналістів до Овального кабінету, Східної кімнати або іншого місця - після цього він не може зачинити ці двері для інших журналістів через точки зору.

Він також повідомив, що дію указу призупинено до неділі, щоб в адміністрації Трампа була можливість звернутися до апеляційного суду.

"Відповідачі можуть дотримуватися своєї улюбленої тактики ведення судового розгляду, але суд повинен розглянути по суті запитувану допомогу", - заявив Макфадден.