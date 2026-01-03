Новий бальний зал у Білому домі: Трамп особисто підбирає матеріали для будівництва

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 січня, особисто оглянув зразки каменю, які планують використати для будівництва нового бального залу в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання з посиланням на представника Білого дому, Трамп відвідав компанію-імпортера каменю, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Там президент підбирав мармур і онікс для майбутнього проєкту.

У Білому домі зазначили, що Трамп фінансує закупівлю матеріалів і оплату робіт власним коштом або за рахунок приватних донорів.

Раніше він заявляв, що готовий витратити на будівництво близько 400 млн доларів, водночас висловивши сподівання, що загальна сума буде меншою.

Наразі адміністрація президента займається оформленням необхідної документації та погодженням дозволів, пов’язаних із реконструкцією.

Початок будівельних робіт запланований на весну 2026 року, а завершити зведення бального залу планують до середини 2028 року.