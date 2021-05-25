"Суд в смартфоне": комитет рекомендует Раде окончательно одобрить закон Зеленского
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Документ внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.
Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.
"Члены комитета поддержали предложение подкомитета рекомендовать Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом как закон", - сказано в сообщении.
Материалы досудебного расследования, которые находятся в информационно-телекоммуникационную системе досудебного расследования, будут передаваться в электронной форме.
Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.
Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме предлагают признавать оригиналами.
Также предусмотрено наказание за несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне".
Напомним, в конце апреля Рада одобрила документ за основу.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.
Глава Минюста также ранее заверял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.