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"Суд в смартфоне": комитет рекомендует Раде окончательно одобрить закон Зеленского

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Украина, Вторник 25 мая 2021 12:11
"Суд в смартфоне": комитет рекомендует Раде окончательно одобрить закон Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Документ внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

"Члены комитета поддержали предложение подкомитета рекомендовать Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом как закон", - сказано в сообщении.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в информационно-телекоммуникационную системе досудебного расследования, будут передаваться в электронной форме.

Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме предлагают признавать оригиналами.

Также предусмотрено наказание за несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне".

Напомним, в конце апреля Рада одобрила документ за основу.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.

Глава Минюста также ранее заверял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.

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