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Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG выплаты "Газпрому"

Новости » Энергетика    09.11.2018 - 21:30
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

"Нафтогаз" добился запрета начислять деньги "Газпрому" от "Северного потока"

Суд в Швейцарии по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов постановил запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG любые выплаты в адрес российской компании. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Решение Стокгольмского арбитража, обязывающее "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов было вынесено в феврале 2018 года. Речь идет о споре между двумя компаниями по контрактам на поставку и транзит газа.

"В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что поставки газа в страны Европы по газопроводу "Северный поток-2" могут начаться с 1 января 2020 года.

Напомним, главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что шансы на остановку строительства газопровода "Северный поток-2" еще остаются.

Налоговая требует от "Нафтогаза" 16 млрд за выигрыш в Стокгольме Компания Nord Stream 2 заявила, что построено уже более 200 км газопровода
Новости Украины Северный поток-2Газпром
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