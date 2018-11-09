Суд у Швейцарії заборонив Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG виплати "Газпрому"

Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

"Нафтогаз" домігся заборони нараховувати гроші "Газпрому" від "Північного потоку"

Суд у Швейцарії на вимогу НАК "Нафтогаз України" про стягнення з "Газпрому" 2,56 млрд доларів постановив заборонити компаніям Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG будь-які виплати на адресу російської компанії. Про це йдеться в проспекті до випуску єврооблігацій "Газпрому", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росСМИ.

Рішення Стокгольмського арбітражу, яке зобов'язує "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів було винесено в лютому 2018 року. Мова йде про суперечку між двома компаніями за контрактами на поставку і транзит газу.

"В результаті заборони всі виплати від цих компаній "Газпрому" направляються на швейцарських приставів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що постачання газу в країни Європи по газопроводу "Північний потік-2" можуть початися з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що шанси на зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" ще залишаються.