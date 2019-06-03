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Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа

Новости » Общество    03.06.2019 - 19:08
Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

В Швеции его подозревают в изнасиловании

Суд в Швеции отказался заочно арестовывать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в стране подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает Gizmodo.

Отметим, что предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Британии.

В частности, ранее прокурор Ева Мари Перссон сообщала, что в случае согласования задержания Ассанжа судом она немедленно выдаст европейский ордер на арест.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство юстиции США не будет предъявлять новые обвинения основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в раскрытии засекреченных документов ЦРУ. 

Минюст США вынужден пойти на такой шаг из-за нескольких факторов. В частности, законодательство по вопросам экстрадиции требует предъявлять обвинение в течение 60 дней с момента первого выдвинутого обвинения. Власти США в марте 2019-го обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов взломать компьютеры с информацией о военных операциях США.

20 мая Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

РБК-Украина писало, что 11 апреля в Лондоне Ассанжа задержали - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

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Новости Украины ШвецияДжулиан Ассанж
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