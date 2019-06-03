США не будут предъявлять Ассанжу новые обвинения, - Politico

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Судебные заседания, связанные с новыми обвинениями Ассанжу, несут угрозу для раскрытия еще более засекреченной информации

Министерство юстиции США не будет предъявлять новые обвинения основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в раскрытии засекреченных документов ЦРУ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Минюст США вынужден пойти на такой шаг из-за нескольких факторов.

"Во-первых, законодательство по вопросам экстрадиции требует предъявлять обвинение в течение 60 дней с момента первого выдвинутого обвинения. Власти США в марте 2019-го обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов сломать компьютеры с информацией о военных операциях США", - говорится в сообщении.

В частности, издание отмечает, что судебные заседания, связанные с новыми обвинениями Ассанжу, несут угрозу для раскрытия еще более засекреченной информации ЦРУ. Само следствие никогда не признавало подлинность документов, обнародованных WikiLeaks.

Напомним, 20 мая Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

РБК-Украина писало, что 11 апреля в Лондоне Ассанжа задержали - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.