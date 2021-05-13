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Суд сегодня будет избирать меру пресечения Медведчуку

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Четверг 13 мая 2021 11:53
Суд сегодня будет избирать меру пресечения Медведчуку Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Печерский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку. Заседание запланировано на 13:00.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

Медведчука подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

Вчера во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако защита Медведчука заявляет, что в ходатайстве об аресте подзащитного предусмотрена альтернатива залога. Точная сумма залога пока неизвестна, ее озвучат во время заседания.

Напомним, вчера стало известно, что Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене еще 11 мая. Его вызвали в Офис генпрокурора 12 мая для проведения следственных действий, а не вручение подозрения.

По месту жительства Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ прошли обыски, однако самого нардепа правоохранители не нашли.

Больше подробностей дела - в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".

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