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Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Медведчуку

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Четвер 13 травня 2021 11:53
Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Медведчуку Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку. Засідання заплановане на 13: 00.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

Медведчука підозрюють у скоєнні державної зради та порушенні правил війни, зокрема йдеться про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

Вчора під час візиту Медведчука до офісу генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Однак захист Медведчука заявляє, що в клопотанні про арешт підзахисного передбачена альтернатива застави. Точна сума застави поки невідома, її озвучать під час засідання.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду ще 11 травня. Його викликали в офіс генпрокурора 12 травня для проведення слідчих дій, а не вручення підозри.

За місцем проживання Медведчука, а також в офісі партії ОПЗЖ пройшли обшуки, проте самого нардепа правоохоронці не знайшли.

Більше подробиць справи - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".

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