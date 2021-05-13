Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Медведчуку

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

Вчора під час візиту Медведчука до офісу генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .

Медведчука підозрюють у скоєнні державної зради та порушенні правил війни, зокрема йдеться про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

Однак захист Медведчука заявляє, що в клопотанні про арешт підзахисного передбачена альтернатива застави. Точна сума застави поки невідома, її озвучать під час засідання.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду ще 11 травня. Його викликали в офіс генпрокурора 12 травня для проведення слідчих дій, а не вручення підозри.

За місцем проживання Медведчука, а також в офісі партії ОПЗЖ пройшли обшуки, проте самого нардепа правоохоронці не знайшли.

Більше подробиць справи - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".