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Суд в РФ присудил от 12 до 17 лет трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Ростов-на-Дону, Вторник 03 ноября 2020 14:13
Суд в РФ присудил от 12 до 17 лет трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"
Фото: осужденные крымчане (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону (Россия) вынес приговор трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир". Она подчеркнула, что решение суда является политически мотивированным.

Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, крымчанина Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Емирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях.

"Хочу подчеркнуть, что права и свободы крымских татар грубо нарушались от момента незаконных обысков в их домах и задержания. Так, нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности", - написала Денисова.

Напомним, ранее фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в СИЗО-1 Ростов-на-Дону в Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова этапировали в российскую колонию.

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Новости Украины Общество Хизб ут-Тахрир

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