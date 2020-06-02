Четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из оккупированного Крыма

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Их разместили в одиночных камерах

Фигурантов алуштинской "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в Российской Федерации. Их временно разместили в спецблоке.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Генконсул Украины Тарас Малышевский накануне посетил Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова в следственном изоляторе.

"Все они находятся в нормальном настроении. Все прошли непростой путь этапирования в Ростов-на-Дону транзитом через Краснодар и потом поездом до Новороссийска", - сказал консул.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация в ростовском СИЗО стабильная, подтвержденных фактов заболевания коронавирусом нет. Всех фигурантов алуштинского дела Хизб ут-Тахрир временно разместили в спецблоке, в одиночных камерах.

"Условия отличаются от суровых симферопольских с их переполненными камерами и сложными в субординации сотрудниками. Мой коллега – консул был 25-го мая и будет в суде 5-го июня, на следующем заседании. Стараемся мониторить процесс и помогать ребятам, насколько можем", - добавил генконсул.

Ранее фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова этапировали в российской колонии.

РБК-Украина писало, что крымского татарина Муслима Алиева этапировали из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону алогичной учреждения в Таганроге.

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Автор: Инна Собора