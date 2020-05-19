Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в российскую колонию

Фото: Энвер Сейтосманов (youtube.com/Кримська солидарность)

Куда доставят Сейтосманова станет известно после того, как ФСИН сообщит родственникам

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова этапировали в российскую колонию. Пункт назначения Сейтосманова пока неизвестен.

Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

По словам Курбединова, куда Федеральная служба исполнения наказаний России доставит в конце Сейтосманова неизвестно.

"Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно уведомляет родственников, или в колонии администрация предоставляет возможность осуществить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле", - отметил адвокат.

Напомним, Энвер Сейтосманов обвиняется в совершении преступления по ч. 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (Участие в деятельности террористической организации). Он был задержан вместе с братом 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведения обысков российскими силовиками.

Как сообщало РБК-Украина, крымского татарина Муслима Алиева этапировали из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону в аналогичное учреждения в Таганроге. По словам жены крымскотатарского политзаключеного Наджии Алиевой, ее муж с 19 апреля находится в одиночной камере СИЗО в Таганроге (Ростовская область). Вчера Алиеву позволили осуществить телефонный звонок, в котором он сообщил о своем месте пребывания.

Алиев был задержан российскими силовиками 11 февраля 2016 года, после обысков в домах жителей Ялты и Алушты. Алиеву инкриминируют якобы совершение преступления по ч.1 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ. Алиева обвиняют в участии в запрещенной в России политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Автор: Виталина Благодатова