Суд в РФ присудив від 12 до 17 років трьом кримчанам в "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: засуджені кримчани (facebook.com)

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Південний окружний військовий суд, який знаходиться в Ростові-на-Дону (Росія), виніс вирок трьом фігурантам в "справі Хізб ут-Тахрір". Вона підкреслила, що рішення російського суду є неправомірним і політично мотивованим.

Про це Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, кримчанина Арсена Абхаірова засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покаранням у виправній колонії суворого режиму, але перших два роки - у тюрмі. Рустема Емірусеінова та Ескендера Абдуганієва засудили на 17 та 12 років відповідно. Вони також відбуватимуть покарання в аналогічних умовах.

"Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувались від моменту незаконних обшуків в їхніх домівках та затримання. Так, порушено право на об’єктивне розслідування, на ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд та принцип презумпції невинуватості", - написала Денісова.

Нагадаємо, раніше фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму в СІЗО-1 Ростова-на-Дону в Російській Федерації.

Також РБК-Україна писало, що фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова етапували до російської колонії.