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Суд разрешил заочное следствие против соратников Медведчука

Автор: Олег Черныш

Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении соратников народного депутата Виктора Медведчука. Речь идет о двух руководителях общественного движения "Украинский выбор" в Крыму.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, заочное расследование разрешили в отношении Александра Синявского и Ивана Комелова. Ранее РБК-Украина писало, что Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор", а Синявский был активистом этой ячейки.

Как сообщил в Facebook руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный, руководители инициативных групп "Украинского выбора" на полуострове подозреваются в организации незаконного референдума в 2014 году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина стали известны имена трех глав инициативных групп "Украинского выбора", которым объявили подозрения в государственной измене.

В конце марта Служба безопасности Украины 30 марта провела обыски у руководства и представителей "Украинского выбора" в 10 регионах.

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