Суд дозволив заочне слідство проти соратників Медведчука

За словами джерела, заочне розслідування дозволили щодо Олександра Синявського та Івана Комелова. Раніше РБК-Україна писало, що Комелов очолював Севастопольський осередок організації" Український вибір", а Синявський був активістом цього осередку.

Як повідомив у Facebook керівник прокуратури АР Крим і Севастополя Ігор Поночовний, керівники ініціативних груп "Українського вибору" на півострові підозрюються в організації незаконного референдуму в 2014 році.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.