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Суд дозволив заочне слідство проти соратників Медведчука

Автор: Олег Черниш

Печерський райсуд Києва дозволив заочне розслідування щодо соратників народного депутата Віктора Медведчука. Йдеться про двох керівників громадського руху "Український вибір" у Криму.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

За словами джерела, заочне розслідування дозволили щодо Олександра Синявського та Івана Комелова. Раніше РБК-Україна писало, що Комелов очолював Севастопольський осередок організації" Український вибір", а Синявський був активістом цього осередку.

Як повідомив у Facebook керівник прокуратури АР Крим і Севастополя Ігор Поночовний, керівники ініціативних груп "Українського вибору" на півострові підозрюються в організації незаконного референдуму в 2014 році.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна стали відомі імена трьох голів ініціативних груп "Українського вибору", яким оголосили підозри у державній зраді.

В кінці березня Служба безпеки України 30 березня провела обшуки у керівництва та представників "Українського вибору" в 10 регіонах.

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