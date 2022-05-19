UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы

Фото: суд (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, бывший президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в Анапа Краснодарского края Российской Федерации", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, зимой этого года Печерский районный суд избрал меру пресечения начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича. Его заочно арестовали.

Отметим, недавно ОАСК открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича.

Известно, что в декабре ОАСК также регистрировал иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Янукович