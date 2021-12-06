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Янукович обжаловал отстранение от должности президента. ОАСК зарегистрировал иск

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 09:49
Янукович обжаловал отстранение от должности президента. ОАСК зарегистрировал иск Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск экс-президента Украины Виктора Януковича. Он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной рады за 2014 год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.

По ее словам, дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной рады подсудимые Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - отметила Совгиря.

Напомним, в Украине завершено расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.

Кроме того, в начале ноября Януковичу сообщили о новом подозрении - в управлении организованной преступной группой во время Майдана в феврале 2014 года.

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