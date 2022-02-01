Начальника охраны Януковича заочно арестовали
Печерский районный суд избрал меру пресечения начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича. Его заочно арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Кроме того, органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве,
Что известно о деле
В ноябре 2021 года следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.
Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Крыма, где руководил мерами по охране экс-президента Януковича.
Впрочем, после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.
Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).
Отметим, недавно ОАСК открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, в декабре ОАСК также регистрировал иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий по принятию актов о самоустранении президента Украины.