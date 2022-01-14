Янукович подал еще один иск в ОАСК: чего требует
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича. Он требует признать у ВР отсутствия полномочий лишать звания президента в иной способ, кроме как путем импичмента.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram- канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины в иной способ, кроме как путем импичмента", - написала она.
По ее словам, Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - уточнила Совгиря.
Напомним, 6 декабря в ОАСК уже регистрировали иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.
После чего ОАСК открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Первое заседание намечено на 16 февраля 2022 года.
Впоследствии экс-премьер-министр Украины Николай Азаров тоже подал иск в Окружной административный суд. Однако тот потребовал суд обязать СБУ внести в СНБО представление о снятии с него санкций.