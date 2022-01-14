Янукович подал еще один иск в ОАСК: чего требует

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича. Он требует признать у ВР отсутствия полномочий лишать звания президента в иной способ, кроме как путем импичмента.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram - канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины в иной способ, кроме как путем импичмента", - написала она.

По ее словам, Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - уточнила Совгиря.