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Янукович подал еще один иск в ОАСК: чего требует

Новина українською →
Киев, Пятница 14 января 2022 12:03
Янукович подал еще один иск в ОАСК: чего требует Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича. Он требует признать у ВР отсутствия полномочий лишать звания президента в иной способ, кроме как путем импичмента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram- канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины в иной способ, кроме как путем импичмента", - написала она.

По ее словам, Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - уточнила Совгиря.

Напомним, 6 декабря в ОАСК уже регистрировали иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

После чего ОАСК открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Первое заседание намечено на 16 февраля 2022 года.

Впоследствии экс-премьер-министр Украины Николай Азаров тоже подал иск в Окружной административный суд. Однако тот потребовал суд обязать СБУ внести в СНБО представление о снятии с него санкций.

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