Суд дозволив арештувати Януковича у справі про незаконний перетин кордону

Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України Віктору Януковичу. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
"За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно з співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, знаходячись на околиці с. Урзуф Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ повітряним шляхом незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації", - повідомляє прокуратура.
Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, взимку цього року Печерський районний суд обрав запобіжний захід начальнику охорони екс-президента України Віктора Януковича. Його заочно заарештували.
Зазначимо, нещодавно ОАСК відкрив ще одне провадження за позовом екс-президента Віктора Януковича.
Відомо, що в грудні ОАСК також реєстрував позов екс-президента. Тоді Янукович теж просив суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.