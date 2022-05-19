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Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы

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Украина, Четверг 19 мая 2022 15:41
Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы Фото: суд (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, бывший президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в Анапа Краснодарского края Российской Федерации", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, зимой этого года Печерский районный суд избрал меру пресечения начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича. Его заочно арестовали.

Отметим, недавно ОАСК открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича.

Известно, что в декабре ОАСК также регистрировал иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

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