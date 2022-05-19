Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.