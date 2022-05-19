Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконном пересечении границы
Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, бывший президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в Анапа Краснодарского края Российской Федерации", - сообщает прокуратура.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
Напомним, зимой этого года Печерский районный суд избрал меру пресечения начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича. Его заочно арестовали.
Отметим, недавно ОАСК открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича.
Известно, что в декабре ОАСК также регистрировал иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.