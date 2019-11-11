ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Новости » Общество     11.11.2019 - 16:51
Суд разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (РБК-Украина)

Апелляционная инстанция отменила решения Окружного админсуда Киева

Шестой апелляционный суд Киева принял решение о продлении ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Религиозную правду".

Сообщается, что суд принял решение отменить предыдущее постановление по обеспечению иска, то есть встал на сторону Минкультуры и Православной церкви Украины. Отметим, до этого юристы УПЦ Киевского патриархата исками в Окружной админсуд Киева заблокировали ликвидацию церкви.

"По факту сегодня судом было признано то, что владыка Филарет уже не является действующим руководителем патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно ликвидатор Иоанн Черкасский", - объяснили в Минкульте.

Напомним, сегодня в Киеве сторонники УПЦ Киевского патриархата устроили потасовку в суде. По данным полиции, они разбили стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, а сотрудники пытались им помешать. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ. В результате инцидента были задержаны пять человек.

Суд заморозил процесс ликвидации Киевского патриархата
Новости Украины УПЦ КПликвидация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь