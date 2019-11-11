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Суд розблокував ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 16:51
Суд розблокував ліквідацію УПЦ Київського патріархату
Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (РБК-Україна)

Апеляційна інстанція скасувала рішення Окружного адмінсуду Києва

Шостий апеляційний суд Києва ухвалив рішення про продовження ліквідації Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Релігійну правду".

Повідомляється, що суд прийняв рішення скасувати попередню постанову щодо забезпечення позову, тобто став на бік Мінкультури і Православної церкви України. Зазначимо, до цього юристи УПЦ Київського патріархату позовами до Окружного адмінсуду Києва заблокували ліквідацію церкви.

"За фактом сьогодні судом було визнано те, що владика Філарет вже не є чинним керівником патріархії, а всі ліквідаційні дії має здійснювати саме ліквідатор Іван Черкаський", - пояснили в Мінкульті.

Нагадаємо, сьогодні в Києві прихильники УПЦ Київського патріархату влаштували бійку в суді. За даними поліції, вони розбили скляні двері в будівлі суду і намагалися потрапити на засідання, а співробітники намагалися їм завадити. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ. В результаті інциденту було затримано п'ять осіб.

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