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В Киеве сторонники УПЦ КП устроили потасовку в суде

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 13:56
В Киеве сторонники УПЦ КП устроили потасовку в суде
Фото: представители УПЦ КП  в суде (скриншот 5.ua)

Представители УПЦ Киевского патриархата пытались прорваться на заседание суда

Сторонники Украинской православной церкви Киевского патриархата устроили потасовку в Шестом апелляционном административном суде в Киеве, в результате инцидента задержали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что сегодня во время заседания суда произошла потасовка между представителями религиозной организации и работниками суда. По предварительной информации, сторонники УПЦ Киевского патриархата разбили стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, а сотрудники суда пытались им помещать. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ.

"Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. На сегодня было назначено апелляционное разбирательство по этому делу.

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Новости Украины УПЦ КПпотасовка
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