Суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Фото: предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (РБК-Украина)

УПЦ Киевского патриархата добилась запрета на отчуждение имущества

Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского патриархата.

Сообщается, что сегодня суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Минкульта по ликвидации Киевского патриархата. В частности, главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ (Православной церкви Украины) Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

Фото: решение суда (new.cerkva.info)

Напомним, в конце июля Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

После этого предстоятель церкви Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. По его мнению, Минюст и Минкульт не имели права снимать УПЦ КП с государственной регистрации.

Отметим, ликвидация Киевского патриархата была одним из условий получения автокефалии Православной церкви Украины. В декабре прошлого года УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и несколько иерархов УПЦ Московского патриархата объединились для создания автокефальной церкви, признанной Константинополем.