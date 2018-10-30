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Суд розгляне справу Труханова 1 листопада

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 20:23
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Сьогодні колегія суддів розглядала клопотання сторони захисту

Кримінальне провадження стосовно мера Одеси Геннадія Труханова суд розгляне 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Малиновського райсуду Одеси, передає прес-служба суду.

Сьогодні в Малиновському районному суді Одеси розглядалося кримінальне провадження стосовно Труханова та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Колегія суддів під час підготовчого судового засідання, розглядала клопотання сторони захисту. За згодою всіх учасників виробництва, головуючий по справі призначив наступну дату на 14:00 1 листопада.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як встановило слідство, Труханов з липня по грудень 2016 року разом з посадовими особами мерії Одеси та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 185 млн гривень. Корупційна схема реалізована під виглядом купівлі будівлі заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.

Раніше повідомлялося, що САП вручила обвинувальний акт 8 підозрюваним у справі Труханова. Також НАБУ назвало однопартійців Труханова, причетних до розкрадання коштів.

 

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