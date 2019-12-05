Суд изменил меру пресечения Садовому

Высший антикоррупционный суд в Киеве принял решение по апелляции городского главы Львова Андрея Садового на назначение ему 1 млн 56 тыс. гривен залога в деле о продаже земли. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, суд решил частично удовлетворить апелляцию Садового.

"Применить к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства ... Возложить на Садового следующие требования: прибывать к следователю по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями ... по обстоятельствам уголовного производства", - постановил судья.

Срок действия возложенных обязанностей определен до 20 января 2020 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставили без удовлетворения.

Отметим, рассмотрение апелляции началось в 15:00 4 декабря. В частности, суд выслушал заявления тех, кто готов принять Садового на поруки. Выступили экс-депутаты прошлого созыва Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Оксана Сыроид, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Андрей Гуржий, нардеп Павел Бакунец, экс-депутат VII созыва Оксана Продан.

Кроме Садового, апелляцию на решение суда подала прокуратура. Прокурор попросил назначить мэру Львова залог в размере 50 млн гривен, а также забрать у него загранпаспорт и установить ему ограничения не покидать Львов без разрешения правоохранителей.

Как известно, 3 декабря защита городского головы Львова Андрея Садового подала апелляцию в деле о назначении ему Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) залога в 1 млн 56 тысяч 500 гривен за операции с земельными участками.

Напомним, 21 ноября мэру Львова объявили подозрение, которое связано с операциями с земельными участками.

По данным Специализированной прокуратуры, сделки с землей на территории Рясное-Русское Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. В этом деле в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении земли.