Суд змінив запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд в Києві прийняв рішення по апеляції міського голови Львова Андрія Садового на призначення йому 1 млн 56 тис. гривень застави у справі про продаж землі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, суд вирішив частково задовільнити апеляцію Садового.

"Застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання... Покласти на Садового такі вимоги: прибувати до слідчого за кожною вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками... щодо обставин кримінального провадження", - ухвалив суддя.

Строк дії покладених обов'язків визначено до 20 січня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Крім того, апеляційну скаргу прокурора Сидоренка залишили без задоволення.

Зазначимо, розгляд апеляції почався о 15:00 4 грудня. Зокрема, суд вислухав заяви тих, хто готовий взяти Садового на поруки. Виступили екс-депутати минулого скликання Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Оксана Сироїд, Тетяна Острікова, Тарас Пастух, Андрій Гуржій, нардеп Павло Бакунець, екс-депутатка VII скликання Оксана Продан.

Крім Садового, апеляцію на рішення суду подала прокуратура. Прокурор попросив призначити меру Львова заставу у розмірі 50 млн гривень, а також забрати в нього закордонний паспорт і встановити йому обмеження не покидати Львів без дозволу правоохоронців.

Як відомо, 3 грудня захист міського голови Львова Андрія Садового подав апеляцію у справі про призначення йому Вищим антикорупційним судом (ВАКС) застави в 1 млн 56 тисяч 500 гривень за операції з земельними ділянками.

Нагадаємо, 21 листопада меру Львова оголосили підозру, яка пов'язана з операціями з земельними ділянками.

За даними Спеціалізованої прокуратури, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі у 2015 році в прокуратуру звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження землі.