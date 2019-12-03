Садовый обжаловал меру пресечения, назначенную судом

Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Ранее суд избрал Садовому меру пресечения, назначив залог в 1,05 миллиона гривен

Защита городского главы Львова Андрея Садового подала апелляцию в деле о назначении ему Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) залога в 1,05 миллиона гривен за операции с земельными участками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Садового.

Время и место рассмотрения апелляции еще неизвестно. Садовый пообещал сообщить об этом.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы городским головой, я не раз убедился, что за справедливость надо бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", - написал он.

Он также заявил, что получил письмо от инвесторов с просьбой к президенту и премьер-министру о защите иностранных инвестиций.

"Сегодня получил письмо от инвестора CTP. Они обращаются к нам, Президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали", - сообщил Садовый.

Напомним, 21 ноября мэру Львова объявили подозрение, которое связано с операциями с земельными участками.

По данным Специализированной прокуратуры, сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. В этом деле в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.