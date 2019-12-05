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Суд изменил меру пресечения Садовому

Новости » Политика     05.12.2019 - 00:42
Суд изменил меру пресечения Садовому
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Ранее Садовому был назначен залог 1 млн 56 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд в Киеве принял решение по апелляции городского главы Львова Андрея Садового на назначение ему 1 млн 56 тыс. гривен залога в деле о продаже земли. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, суд решил частично удовлетворить апелляцию Садового.

"Применить к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства ... Возложить на Садового следующие требования: прибывать к следователю по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями ... по обстоятельствам уголовного производства", - постановил судья.

Срок действия возложенных обязанностей определен до 20 января 2020 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставили без удовлетворения.

Рішення апеліції. Наживо

Рішення апеліції. Наживо

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 4 грудня 2019 р.

Отметим, рассмотрение апелляции началось в 15:00 4 декабря. В частности, суд выслушал заявления тех, кто готов принять Садового на поруки. Выступили экс-депутаты прошлого созыва Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Оксана Сыроид, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Андрей Гуржий, нардеп Павел Бакунец, экс-депутат VII созыва Оксана Продан.

Кроме Садового, апелляцию на решение суда подала прокуратура. Прокурор попросил назначить мэру Львова залог в размере 50 млн гривен, а также забрать у него загранпаспорт и установить ему ограничения не покидать Львов без разрешения правоохранителей.

Как известно, 3 декабря защита городского головы Львова Андрея Садового подала апелляцию в деле о назначении ему Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) залога в 1 млн 56 тысяч 500 гривен за операции с земельными участками.

Напомним, 21 ноября мэру Львова объявили подозрение, которое связано с операциями с земельными участками.

По данным Специализированной прокуратуры, сделки с землей на территории Рясное-Русское Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. В этом деле в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении земли.

Суд назначил Садовому залог ГПУ проверит материалы дела Садового, - Рябошапка
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