Суд змінив запобіжний захід Садовому

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Раніше Садовому була призначена застава 1 млн 56 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд в Києві прийняв рішення по апеляції міського голови Львова Андрія Садового на призначення йому 1 млн 56 тис. гривень застави у справі про продаж землі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, суд вирішив частково задовільнити апеляцію Садового.

"Застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання... Покласти на Садового такі вимоги: прибувати до слідчого за кожною вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками... щодо обставин кримінального провадження", - ухвалив суддя.

Строк дії покладених обов'язків визначено до 20 січня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Крім того, апеляційну скаргу прокурора Сидоренка залишили без задоволення.

Рішення апеліції. Наживо Рішення апеліції. Наживо Опубліковано Андрій Садовий Середа, 4 грудня 2019 р.

Зазначимо, розгляд апеляції почався о 15:00 4 грудня. Зокрема, суд вислухав заяви тих, хто готовий взяти Садового на поруки. Виступили екс-депутати минулого скликання Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Оксана Сироїд, Тетяна Острікова, Тарас Пастух, Андрій Гуржій, нардеп Павло Бакунець, екс-депутатка VII скликання Оксана Продан.

Крім Садового, апеляцію на рішення суду подала прокуратура. Прокурор попросив призначити меру Львова заставу у розмірі 50 млн гривень, а також забрати в нього закордонний паспорт і встановити йому обмеження не покидати Львів без дозволу правоохоронців.

Як відомо, 3 грудня захист міського голови Львова Андрія Садового подав апеляцію у справі про призначення йому Вищим антикорупційним судом (ВАКС) застави в 1 млн 56 тисяч 500 гривень за операції з земельними ділянками.

Нагадаємо, 21 листопада меру Львова оголосили підозру, яка пов'язана з операціями з земельними ділянками.

За даними Спеціалізованої прокуратури, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі у 2015 році в прокуратуру звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження землі.