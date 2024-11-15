Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Справа Тищенка

Нагадаємо, у червні невідомі у камуфляжі напали на колишнього військового у центрі Дніпра. Постраждалим виявився колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

Виявилося, що одним з учасників інциденту був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Подія викликала суспільний резонанс, була відкрита кримінальна справа.

Після цього до Тищенка прийшли з обшуками, йому оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях.

Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

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