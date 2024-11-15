UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Фото: нардеп Микола Тищенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Народному депутату Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляється, 15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 грудня.

Під час засідання прокурор клопотав продовжити запобіжний захід нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Захисники Тищенка не погоджувались з цим клопотанням. Зокрема, адвокати просили про заміну запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт, або ж на особисті зобов'язання, щоб Тищенко міг здійснювати свою роботу як депутат.

Справа Тищенка

Нагадаємо, у червні невідомі у камуфляжі напали на колишнього військового у центрі Дніпра. Постраждалим виявився колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

Виявилося, що одним з учасників інциденту був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Подія викликала суспільний резонанс, була відкрита кримінальна справа.

Після цього до Тищенка прийшли з обшуками, йому оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях.

Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микола Тищенко