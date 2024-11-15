Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко

Дело Тищенко

Напомним, в июне неизвестные в камуфляже напали на бывшего военного в центре Днепра. Пострадавшим оказался бывший боец подразделения Кракена Дмитрий Павлов.

Оказалось, что одним из участников инцидента был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Событие вызвало общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело.

После этого к Тищенко пришли с обысками, ему объявили подозрение в незаконном лишении свободы. Также подозрение получил еще один человек, принимавший активное участие в противоправных действиях.

Больше о скандале с нардепом Николаем Тищенко - в материале РБК-Украина.

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