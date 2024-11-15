Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Народному депутату Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Захисники Тищенка не погоджувались з цим клопотанням. Зокрема, адвокати просили про заміну запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт, або ж на особисті зобов'язання, щоб Тищенко міг здійснювати свою роботу як депутат.

Під час засідання прокурор клопотав продовжити запобіжний захід нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляється, 15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 грудня.

Справа Тищенка

Нагадаємо, у червні невідомі у камуфляжі напали на колишнього військового у центрі Дніпра. Постраждалим виявився колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

Виявилося, що одним з учасників інциденту був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Подія викликала суспільний резонанс, була відкрита кримінальна справа.

Після цього до Тищенка прийшли з обшуками, йому оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях.

Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

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