Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко

Народному депутату Николаю Тищенко продлили меру пресечения. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Защитники Тищенко не соглашались с этим ходатайством. В частности, адвокаты просили о замене меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, или же на личные обязательства, чтобы Тищенко мог осуществлять свою работу как депутат.

Во время заседания прокурор ходатайствовал продлить меру пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщается, 15 ноября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 декабря.

Дело Тищенко

Напомним, в июне неизвестные в камуфляже напали на бывшего военного в центре Днепра. Пострадавшим оказался бывший боец подразделения Кракена Дмитрий Павлов.

Оказалось, что одним из участников инцидента был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Событие вызвало общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело.

После этого к Тищенко пришли с обысками, ему объявили подозрение в незаконном лишении свободы. Также подозрение получил еще один человек, принимавший активное участие в противоправных действиях.

Больше о скандале с нардепом Николаем Тищенко - в материале РБК-Украина.

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