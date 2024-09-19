Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Печерський райсуд Києва у четвер, 19 вересня, продовжив на два місяці запобіжний захід Тищенку. Як відомо, до нардепа застосовано цілодобовий домашній арешт до 23 вересня включно.

Таким чином, Тищенко залишається під цілодобовим домашнім арештом. Йому також продовжили обов'язки та носіння електронного браслета.

Адвокати парламентаря просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.