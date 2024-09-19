Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко

Народному депутату Николаю Тищенко продлили меру пресечения. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Печерский райсуд Киева в четверг, 19 сентября, продлил на два месяца меру пресечения Тищенко. Как известно, к нардепу применен круглосуточный домашний арест до 23 сентября.
Таким образом, Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом. Ему также продлили обязанности и ношение электронного браслета.
Адвокаты парламентария просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра или отпустить нардепа под личное обязательство.
Напомним, в июне неизвестные в камуфляже напали на бывшего военного в центре Днепра. Пострадавшим оказался бывший боец подразделения Кракена Дмитрий Павлов.
Оказалось, что одним из участников инцидента был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Событие вызвало общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело.
После этого к Тищенко пришли с обысками, ему объявили подозрение в незаконном лишении свободы. Также подозрение получил еще один человек, принимавший активное участие в противоправных действиях.
Больше о скандале с нардепом Николаем Тищенко - в материале РБК-Украина.
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