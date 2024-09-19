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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Київ, Четвер 19 вересня 2024 16:06
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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку Фото: нардеп Микола Тищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Народному депутату Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Печерський райсуд Києва у четвер, 19 вересня, продовжив на два місяці запобіжний захід Тищенку. Як відомо, до нардепа застосовано цілодобовий домашній арешт до 23 вересня включно.

Таким чином, Тищенко залишається під цілодобовим домашнім арештом. Йому також продовжили обов'язки та носіння електронного браслета.

Адвокати парламентаря просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Справа Тищенка

Нагадаємо, у червні невідомі у камуфляжі напали на колишнього військового у центрі Дніпра. Постраждалим виявився колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

Виявилося, що одним з учасників інциденту був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Подія викликала суспільний резонанс, була відкрита кримінальна справа.

Після цього до Тищенка прийшли з обшуками, йому оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях.

Більше про скандал з нардепом Миколою Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

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Микола Тищенко Суд Запобіжний захід
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