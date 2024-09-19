Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко

Народному депутату Николаю Тищенко продлили меру пресечения. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Печерский райсуд Киева в четверг, 19 сентября, продлил на два месяца меру пресечения Тищенко. Как известно, к нардепу применен круглосуточный домашний арест до 23 сентября.

Таким образом, Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом. Ему также продлили обязанности и ношение электронного браслета.

Адвокаты парламентария просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра или отпустить нардепа под личное обязательство.