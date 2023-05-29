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Суд продовжив домашній арешт митрополита Павла ще на місяць

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Понеділок 29 травня 2023 15:59
Суд продовжив домашній арешт митрополита Павла ще на місяць Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд продовжив митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Соломʼянський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити домашній арешт митрополита до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід, адже досудове розслідування за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ та приниженні громадян через релігійні переконання триває, а Петро Лебідь може впливати на свідків.

У чому підозрюють митрополита Павла

Митрополит Павло у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців. Він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Петро Лебідь навіть робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували російську агресію.

1 квітня митрополиту Павлу вручили підозру. Того ж дня суд призначив йому домашній арешт на 60 діб.

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