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Суд продлил домашний арест митрополита Павла еще на месяц

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Понедельник 29 мая 2023 15:59
Суд продлил домашний арест митрополита Павла еще на месяц Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд продлил митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора продлить домашний арест митрополита до 1 июля с обязательством носить браслет.

Прокуроры просили продолжить меру пресечения, ведь досудебное расследование по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ и унижении граждан из-за религиозных убеждений продолжается, а Петр Лебедь может влиять на свидетелей.

В чем подозревают митрополита Павла

Митрополит Павел в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев. Он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать вражеские настрои к ним. Петр Лебедь даже делал заявления, оправдывающие или отрицавшие российскую агрессию.

1 апреля митрополиту Павлу вручили подозрение. В тот же день суд назначил ему домашний арест на 60 суток.

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