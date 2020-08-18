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Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА

Киев, Вторник 18 августа 2020 16:55
Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА
Фото: Андрей Балонь (facebook.com/andriibalon)
Автор: Игорь Литвиненко

Расследование продлится до 26 ноября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлили сроки расследования по делу бывшего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня. Расследование продлено до 26 ноября 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок расследования по делу Балоня и его подчиненного до 5 месяцев. Также суд изменил условия меры пресечения для экс-главы Кировоградской ОГА.

"В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - отметили в ВАКС.

Напомним, в конце июня НАБУ задержало на взятке в 1,8 млн гривен главу одной из ОГА.

Позже стало известно, что речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

Спустя несколько дней суд арестовал Балоня с правом внесения залога в размере 10 млн гривен, которые позже были за него внесены.

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